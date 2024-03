Antonio Greco | 40 anni al servizio della comunità di Palagianello

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 10 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoTraguardo professionale prestigiosissimo per il dottor, storico farmacista di, figlio del compianto dottor Angelo, attuale titolare dell’omonima farmacia di corso Gramsci. Nella serata di sabato 9 marzo, il dottorha ricevuto un attestato di benemerenza a firma del presidente dell’ordine, il dottor Francesco Settembrini, per aver speso tutti questionorando con competenza, dedizione, dignità e decoro la professione farmaceutica. Per lui è giunto un plauso anche da parte del sindaco Giuseppe Gasparre: “Con grande entusiasmo e affetto ho partecipato alla cerimonia. Quarant’di iscrizione all’Ordine dei Farmacisti – ha riferito il primo cittadino – non sono solo numeri. Dal lontano 1956, infatti, ...