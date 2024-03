Antonello Tonna | sopravvissuto al naufragio della Concordia a ‘The Voice Senior’ | “Ora apprezzo di più la vita”

Siciliano superstite della Concordia incanta The Voice: “Disperato, mi buttai in mare”| VIDEO: Il musicista e pianista acese Antonello Tonna si è esibito a The Voice Senior su Rai 1. Molto noto in Sicilia, Tonna ha rievocato anche la sua esperienza di sopravvissuto al naufragio della Costa Conc ...mondopalermo

The Voice Senior, il concorrente è un superstite della Costa Concordia: Il commovente racconto di Antonello Tonna e di come si sia miracolosamente salvato dal naufragio della famosa nave da crociera ...gossipetv

Dalla Concordia a The Voice Senior, il superstite Antonello Tonna: «Mi buttai in mare per salvarmi. Da allora prendo il meglio dalla vita»: Antonello Tonna è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima puntata di The Voice Senior. Il pianista si è esibito con il brano Piazza Grande di Lucio Dalla e, al ...leggo