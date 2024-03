(Di domenica 10 marzo 2024) Dopo il 7 ottobre, i casi di aggressioni fisiche e danneggiamenti ai memoriali si sono moltiplicati. E per un ebreo o un israeliano, parlare in pubblico è diventato pericoloso

Roma: Paita (Iv), solidarietà a David Parenzo, condanniamo strisciante Antisemitismo: "Solidarietà a David Parenzo, contestato oggi all'università La Sapienza di Roma. È intollerabile che si tenti di togliere la parola ...agenzianova

Antisemitismo in Italia: gli ebrei tornano nel mirino (e Israele è solo una scusa): L’Antisemitismo sta diventando cool ... E anche il rapporto del gruppo israeliano Sdema colloca il picco europeo a fine ottobre. In tutto il 2023 in Italia le aggressioni verbali o fisiche e le ...corriere

Intervista a Raffaella Bolini: “In piazza per chiedere che lo sterminio a Gaza finisca”: L’Antisemitismo non è mai morto ... Una richiesta che in Europa e in Italia non passa. Continuando così, senza fare niente, faremo aumentare la radicalizzazione. Sia in Palestina che in Israele.unita