Anna sempre con noi Il tributo all’ex vigilessa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) "Questo per noi è un momento toccante: grazie per l’affetto che ci avete fatto sentire, è una bellissima cosa". Paola avrebbe voluto aggiungere altro, ma la commozione ha preso il sopravvento. E altrettanto commosso è stato l’immediato applauso degli ex colleghi di sua sorellaLucarini, scomparsa tragicamente nell’ottobre 2022 a causa di un incidente a bordo dell’auto guidata dal marito. Difficile trovare occhi non lucidi alla cerimonia che si è svolta ieri al comando di polizia municipale per l’istituzione della “SalaLucarini“ a perenne memoria dell’agente che proprio ieri (la data non è casuale) avrebbe compiuto 60 anni. Paola, insieme alla madre Marta e il figlio Michele, è stata accolta nell’atrio dal comandante Giovanni Fiori, gli assessori Andrea Cosci e Tatiana Gliori, il consigliere comuane Lora Santini e decine di agenti. ...