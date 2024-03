Anita e Alessio | strategia per la finale? Parla Fiordaliso | le precisazioni su Edoardo

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 10 marzo 2024), ospite di Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” in onda su Radio Radio, dopo averto di Mirko e Perla ha detto la sua anche suOlivieri eFalsone.per laAllora specifichiamo questa cosa,non è fidanzata. Lei prima di entrare ha vistoche non vedeva da due anni. L’ha rivisto per 20 giorni e lei è entrata con un punto di domanda. Questo lo so perché me l’ha detto lei e l’ha detto davanti alle telecamere duemila volte. Ha sempre pensato chefosse l’uomo giusto per i suoi figli. L’ha sempre detto, perché l’ha frequentato per dieci anni. L’ha detto fuori e ...