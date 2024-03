Angelus | Papa Francesco | “Gesù è venuto per salvare il mondo | non per condannare”

(Di domenica 10 marzo 2024) Una piazza San Pietro gremita di fedeli, tutti venuti ad ascoltare le parole dinella sua catechesi per l’. L’attenzione del Pontefice è stata posta su di un aspetto particolare del Vangelo di questa domenica. Non dobbiamogli altri, non sparlare e cercare pettegolezzi: questo è il monito cheha dato ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Papa, 'preghiamo per la pace, immani sofferenze per civili': Il Papa all'Angelus ha invitato a pregare "per la pace" nella Repubblica Democratica del Congo, "come pure nella martoriata Ucraina e in Terra Santa. Cessino al più presto le ostilità che provocano ...ansa

Il portavoce vaticano ha spiegato le parole del Papa sulle guerre: Roma, 10 mar. (askanews) – “Il Papa con le sue parole sull’Ucraina ha inteso chiedere il cessate il fuoco e rilanciare il coraggio del negoziato”. Lo ha spiegato il direttore della Sala Stampa, Matteo ...askanews

Papa Francesco, l’Ucraina e il “coraggio della bandiera bianca”. Vaticano corregge: “Chiede coraggio negoziato”: Papa Francesco parla di guerre, del conflitto in Ucraina e del “coraggio della bandiera bianca” in una intervista rilasciata ...ilriformista