Anche Scenic passa all' elettrico

(Di domenica 10 marzo 2024) La “Safety Concept Embodied in a New Innovative Car”, al secolo “”, diventa totalmente elettrica. Arriviamo subito al sodo e vediamo qualche numero: lunghezza contenuta in 4,47 metri, passo importante di 2,78 metri (+ 10 cm rispetto a Mégane E-Tech Electric) e sbalzi ridottissimi; bagagliaio da 545 litri a sedili posteriori su, per arrivare a 1.670 abbattendo tutto. Duplice scelta per motorizzazioni e batterie (entrambe al “Nichel, Manganese, Cobalto”, composte da 12 moduli, facilmente sostituibili e riparabili, realizzate con LG): batteria da 60 kWh, abbinata ad un motore da 170 Cv, per 280 Nm di coppia massima, con un'autonomia di 420 km, secondo protocollo Wltp; da 87 kWh accoppiata ad un motore da 220 Cv, con 300 Nm di coppia massima e fino a 620 km di autonomia (sempre Wltp). La 60 kWh ricarica in continua fino a 130 kWh e quella da 87 kWh fino a ...

Renault Scenic E - Tech: la PROVA SU STRADA dell'Auto dell'Anno 2024 per la famiglia moderna: ...della Scenic, si nota subito come il lungo muso non permetta di percepire perfettamente gli ingombri. Fortunatamente, la vettura è dotata di sensori e telecamera per facilitare le manovre. Anche lo ...

Renault Scenic E - Tech Electric: la famiglia la centro: La nuova Scenic ha anche una forte dotazione tecnologica: nuovo il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, le App di infotainment e l'esclusiva firma sonora del veicolo, nata dalla ...

Tutte le migliori offerte Amazon Weekend: PC Lenovo 24GB RAM 519€, Google Pixel 8 (anche Pro), iPhone, PC low cost e svendite lampo!: Tutte le migliori offerte Amazon Weekend: PC Lenovo 24GB RAM 519€, Google Pixel 8 (Anche Pro), iPhone, PC low cost e svendite lampo!: Super ribasso di prezzo Anche per l'ottimo DJI Mini 3 Pro ... EP-9 della Stazione Spaziale Internazionale è rientrato sopra il Golfo del Messico Renault Scenic E-Tech Electric, com'è e come va l'auto ...

Palladino scommette su Maldini: «Stravedo per lui, ha tutto per arrivare a questi palcoscenici»: Palladino scommette su Maldini: «Stravedo per lui, ha tutto per arrivare a questi palcoScenici»: Palladino scommette su Maldini: «Stravedo per lui, ha tutto per arrivare a questi palcoScenici». Le sue parole Il tecnico del Monza Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il match ...

Restano imbattibili questi 3 PC portatili low cost con CPU Intel: si parte da 239€, ma il 16GB/512GB full HD costa solo 289€!: Restano imbattibili questi 3 PC portatili low cost con CPU Intel: si parte da 239€, ma il 16GB/512GB full HD costa solo 289€!: Un PC portatile low cost va benissimo per gli utilizzi più comuni. Oggi ci sono ben 3 modelli in offerta, con diversi tagli di RAM e memoria di archiviazione. Costano veramente poco e vanno bene. Ecco ...