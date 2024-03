Anche il Portogallo svolta a destra | gli scandali affossano la sinistra

(Di domenica 10 marzo 2024) Il. Il partito di centro-portoghese, precedentemente all'opposizione, avrebbe conquistato il maggior numero di seggi nelle elezioni generali di domenica 10 marzo, mentre il sostegno al partito populista di estremaChega è aumentato. Tutto ancora da decidere, dal momento che parliamo di exit poll. L'Alleanza Democratica (AD) di centro-dovrebbe ottenere da 83 a 91 seggi nel Parlamento di 230 seggi, rispetto ai 69-77 seggi dei socialisti che governano dal 2015, secondo il sondaggio della televisione pubblica RTP. Il Chega è sulla buona strada per conquistare dai 40 ai 46 seggi, rispetto ai soli 12, diventando così il leader del nuovo parlamento. Le elezioni, con 10,8 milioni di elettori registrati, si svolgono in un contesto di ...

