Anagni | dodicenne pestato da bulli La denuncia del sindaco | “Poteva essere una tragedia come quella di Willy”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Frosinone, 10 marzo 2024 – A 12 anni vittima di un pestaggio violento da parte di un gruppo di. È successo ieri sera ad Agnani (Frosinone), e are la "brutale aggressione" è ilDaniele Natalia. Il ragazzino ha riportato la frattura del setto nasale, un dente rotto e un trauma cranico: è stato trasportato all'ospedale Bambino Gesù di Roma per sottoporlo a un intervento chirurgico. ", ma soprattuttopadre, condanno fermamente episodiquesto e comportamenti che non devono trovare spazio nella nostra Città", scrive il primo cittadino su Facebook. E per questo annuncia che verrà presentataai carabinieri e che lunedì verranno interessati i Servizi Sociali "poiché ritengo che la colpa di atteggiamenti ...