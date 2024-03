Anagni | dodicenne aggredito da un 16enne | è grave Il sindaco | «Bullismo ed episodio non isolato Poteva essere un altro caso Willy»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 10 marzo 2024) Un ragazzino di 12 anni è stato picchiato con violenza mentre cercava di metter pace fra i suoi amici e una gruppo di coetanei albanesi. Il ragazzino, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è ricoverato a Roma con il setto nasale fratturato, un dente rotto ed un trauma cranico, riportati a seguito delle percosse subite da uno dei membri del gruppo, un sedicenne. L’aggressione è avvenuta ad, nella località Osteria della Fontana. IlDaniele Natalia che sulla sua pagina Facebook parla di «brutale aggressione e». Ilè in attesa di esser operato. «Come, ma soprattutto come padre, condanno fermamente episodi come questo e comportamenti che non devono trovare spazio nella nostra Città», ha dichiarato Natalia annunciando che verrà presentata denuncia ai ...