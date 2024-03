Amministrative ad Avellino | un pezzo del M5S scrive a Conte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna leggera al Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppeper denunciare la situazione di difficoltà del centro sinistra in città e per chiedere di presentare una lista con un proprio candidato a sindaco verso le prossime. E’ la conferma del caos e della spaccatura che si registra anche nel M5S. La lettera porta le firme di Vincenzo Evangelista, Luigi Urciuoli, Giuseppe Pavarese e Gerardo Masaniello. Uno scenario che si era già paventato lo scorso gennaio (leggi qui). “Il disagio e la sfiducia – si legge nella lettera all’ex premier – espressi dalla stragrande maggioranza dei cittadini, indignati e preoccupati per il futuro della nostra città; la grave situazione politica e morale che affligge il nostro Capoluogo, che vede il Movimento 5 Stelle – sebbene tra le prime forze politiche affermatesi in città ...