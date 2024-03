Amici 23 | svelata la giuria del serale | ecco da chi sarà composta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 10 marzo 2024) Mancano solo due settimane all’inizio deldi23, che prenderà il via il prossimo 23 marzo su Canale 5 e c’è grande curiosità per quanto riguarda i nomi dei giudici che si occuperanno di esprimere il loro parere sulle performance degli allievi, che anche quest’anno saranno divisi in tre squadre capitanate da una coppia di professori. Il primo a confermare la sua presenza inè stato nelle scorse settimane Cristiano Malgioglio, che aveva già espresso anche il suo apprezzamento nei confronti dell’allieva di Lorella Cuccarini, Sarah Toscano, giudicandola molto particolare e interessante. Poco fa Davide Maggio ha svelato i nomi degli altri due giudici che affiancheranno il cantautore in questo arduo compito: si tratta del ballerino Giuseppe Giofré e del cantante Michele Bravi, che già lo scorso anno avevano occupato la ...