Amici 23 Serale | la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano | Video Witty Tv

(Di domenica 10 marzo 2024) Una volta che tutti hanno ottenuto la maglia di23 per il, ecco la presentazione delladi. Si tratta dellacon meno elementi dove, visto il passaggio di Lil Jolie sotto Anna Pettinelli, sono rimasti due cantanti e due ballerini. Quali? Holden, Petit, Dustin e Marisol.Tv Ballo, canto, canto ballo. Sono questi gli allievi chehanno sostenuto durante tutto l’anno e fortemente voluto al. Eccoli mentre si presentano al direttore artistico. Dopo Petit e Dustin arriva Holden.

