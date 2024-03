Amici 23 | rivelato il direttore artistico del Serale

Peccato: non ci voleva lo stop per il Genoa, ma le sconfitte, se ben gestite, sono salutari: La gara è stata piacevole ed ha rivelato due squadre (per il Genoa parliamo solo del secondo tempo) ... Ripetiamo, queste sono soltanto idee, che si fanno con gli amici al bar. La verità è che, questa ...

Sophia Leone, morta a 26 anni l'attrice porno: trovata senza vita in casa dal patrigno. L'ultimo post ore prima del decesso: L'improvvisa perdita di Sophia ha lasciato la sua famiglia e i suoi amici devastati e sotto choc", ... Solo due giorni fa, la famiglia di Emily Willis ha rivelato che la giovane è in coma, dopo essere ...

Kitty Spencer, la nipote di Lady D rivela di avere un figlio: la gravidanza segreta e il parto mai annunciato: Kitty Spencer, la nipote di Lady D rivela di avere un figlio: la gravidanza segreta e il parto mai annunciato: La nipote della principessa Diana, Kitty Spencer, ha sopreso tutti pubblicando la foto del suo primo figlio nel giorno della Festa della Mamma che si celebra oggi, 10 marzo, nel ...

Chi sono i giudici del serale di Amici 23 Spuntano i nomi: “Nessun cambiamento”: Chi sono i giudici del serale di Amici 23 Spuntano i nomi: “Nessun cambiamento”: Manca ormai davvero poco al Serale di Amici. Ora che le maglie agli allievi sono state ormai consegnate tutte, oggi il sito Davide Maggio ha rivelato in anteprima i nomi dei giudici. Nessun ...

Amici 2024, anticipazioni 10 marzo: due eliminati e una clamorosa sorpresa!: Amici 2024, anticipazioni 10 marzo: due eliminati e una clamorosa sorpresa!: Scopri le ultime anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 2024, con l'assegnazione delle maglie oro, le eliminazioni e una sorpresa ...