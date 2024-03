Amici 23 | Lil Jolie passa alla squadra di Anna Pettinelli e ottiene la maglia del Serale! VIDEO

Amici 23, Lil Jolie lascia Zerbi e va al Serale con Anna Pettinelli -: Ad Amici 23 Lil Jolie lascia Zerbi e va al Serale con Anna Pettinelli . La cantante affida i suoi sentimenti e pensieri ad una lettera che legge Maria De Filippi. Il prof di canto non sembra prenderla ...

Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: tra gli ospiti in studio l'ex allieva Mew: Chi, tra Sarah Toscano, Lil Jolie, Kia, Nahaze, Ayle, Kumo e Giovanni riuscirà a conquistare la famosa maglia d'oro Scopri le ultime news su Amici .

Amici 23, Lil Jolie va al serale ma lascia Zerbi, i fan: 'Si è rovinata andando con Anna': Amici 23, Lil Jolie va al serale ma lascia Zerbi, i fan: 'Si è rovinata andando con Anna': Lil Jolie ottiene la maglia per il serale di Amici 23 ma lascia la squadra di Rudy Zerbi per passare in quella capitanata da Anna Pettinelli. Durante l'ultima puntata del pomeridiano trasmessa questa ...

Amici, chi sono i 15 del Serale I giurati saranno proprio loro: tutte le novità: Amici, chi sono i 15 del Serale I giurati saranno proprio loro: tutte le novità: Tutte le novità dalla puntata di oggi di Amici e non solo: arrivano i nomi dei giurati e dei 15 del Serale La puntata di oggi, domenica 10 marzo, ...

Amici 23: Sarah, Giovanni, Kumo e Ayle conquistano la maglia per il serale: Amici 23: Sarah, Giovanni, Kumo e Ayle conquistano la maglia per il serale: Nella puntata di Amici 23 di domenica 10 marzo, sono state consegnate le ultime maglie per il serale. A conquistare il posto tanto ambito per l’ultima fase del talent show di Canale 5 sono Ayle, Lil ...