Amato | “Barbato lascia uno straordinario esempio di vita e dedizione ai valori dello Stato”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Esprimo il piu sentito cordoglio per la scomparsa di Nicola, il poliziotto della Squadra Mobile ferito nove anni fa, a Fuorigrotta, nel corso di un’operazione contro il racket che taglieggiava i commercianti. – così la Presidente del Consiglio comunale di Napoli, Enza. Andai a trovarlo in ospedale e l’ho ritrovato in seguito, presso la chiesa di Sanle, in occasione di un’iniziativa contro la camorra. L’impegno, e l’altissimo senso del dovere, per il quale fu insignito della Medaglia d’Oro al valor civile, sono stati la cifra della sua. Fui felice di poterlo ringraziare per questaalla difesa di noi cittadini che lo aiutò a superare quel momento drammatico e a tornare al lavoro. Nicolaci ...