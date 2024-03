Altro che file top secret | la principessa Kate è tornata | stop ai sospetti | la foto coi figli rassicura i sudditi

(Di domenica 10 marzo 2024)chetopMiddleton riappare sui social: spunta la primaufficiale delladel Galles dopo l’intervento di chirurgia addominale a cui è stata sottoposta a metà gennaio. Uno scatto che la ritrae con i, realizzato dal principe del Galles, è stato diffuso stamani sul loro account su X. «Grazie per i vostri cari auguri e il vostro sostegno continuo negli ultimi due mesi. Buona Festa della Mamma a tutti», si legge nel messaggio firmato danel giorno in cui nel Regno Unito si festeggiano le mamme. Nelladi William la 42enneè seduta su una sedia circondata da Charlotte, Louis e George, tutti sorridenti (dall’account ...

Trovato cellulare in cella di massima sicurezza al carcere di Spoleto: Il sindacato parla, tra l’Altro di decine e decine di telefoni cellulari che ormai entrano nei penitenziari, nonostante i detenuti sanno che questo determina una pena che può arrivare fino a 4 anni «L ...umbria24

Caprino Veronese. La moto sbanda e finisce a terra: morto un 40enne, ferito l'amico che viaggiava come passeggero: VERONA - Schianto mortale in moto oggi, domenica 10 marzo, nel Veronese, vittima un uomo di 40 anni. Un motociclista è morto ed un Altro uomo che viaggiava con lui come passeggero ...ilgazzettino

Liguria-Campania, Toti contro De Luca: "Campagna elettorale con soldi pubblici, il Pd non ha niente da dire": "Non manifesti per far conoscere la Costiera Amalfitana, Pompei o la bontà della pizza, no! Veri e propri proclami politici contro il governo" ...telenord