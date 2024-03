(Di domenica 10 marzo 2024) Il colombiano ha preceduto Holgado e Furusato DOHA () - David(CFMOTO) ha vinto il Gran Premio del, classe, in scena sul tracciato di Lusail, primo appuntamento stagionale: per il pilota colombiano si trattaquinta vittoria nella categoria. Secondo posto per lo spagnolo

Formula 1, Gp Arabia Saudita, Verstappen vince ancora, Ferrari felice: Oliver, 18 anni, debutto con punti: Dopo il trionfo in Bahrain (2 marzo)) vince facile anche in Arabia . E ancora una volta c'è da ... Alonso (+35"759), 6. Russell (+39"936), 7. Bearman (+42"679), 8. Norris (+45"708), 9. Hamilton (+47"391)...

Formula 1, ancora una doppietta RedBull. Terzo Leclerc: Nessun rivale per l'olandese della RedBull Max Verstappen, che vince il Gran Premio dell'Arabia ... Quarta la McLaren di Oscar Piastri, che precede l'Aston Martin di Fernando Alonso e la Mercedes di ...

Alonso vince la prima gara della Moto3 in Qatar: Alonso vince la prima gara della Moto3 in Qatar: Il colombiano ha preceduto Holgado e Furusato DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - David Alonso (CFMOTO) ha vinto il Gran Premio del Qatar, classe Moto3, in scena sul tracciato di Lusail, primo appuntamento ...

Moto3 / Qatar, Gara: Alonso vince in extremis su Holgado: Moto3 / Qatar, Gara: Alonso vince in extremis su Holgado: Il colombiano sorpassa all'ultima curva Holgado, vincendo in extremis sullo spagnolo e su Furusato. Ai piedi del podio Riccardo Rossi, 4° ...

Moto3, David Alonso pazzesco: da sesto a primo nell’ultimo giro in Qatar! Riccardo Rossi ai piedi del podio: Moto3, David Alonso pazzesco: da sesto a primo nell’ultimo giro in Qatar! Riccardo Rossi ai piedi del podio: David Alonso vince per la quinta volta in carriera in Moto3! Che successo nel Gran Premio del Qatar rimontando dalla sesta alla prima posizione nell'ultimo giro e bruciando Holgado e Furusato! Quarta ...