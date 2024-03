Allerta meteo | pioggia | neve e venti forti ma poi c' è il colpo di scena

In alcune zone d’Italia l’ allerta oggi, anche arancione, è per le precipitazioni. Possibili temporali o nevicate (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione ... (noinotizie)

Allerta maltempo in Piemonte e Liguria: fango e acqua a Genova. In Francia 5 dispersi, due sono bambini: È ancora una giornata di Allerta, oggi, in Italia e in parte della Francia, a causa del maltempo, conseguenza del passaggio di un'intensa perturbazione atlantica: forti piogge, venti di burrasca, neve ...msn

Previsioni meteo, pioggia neve e venti di burrasca. Ecco le regioni in cui è scattata l’Allerta: Già dalle prossime ore si prevede che il tempo si mostri particolarmente instabile su vasti ... specialmente nelle zone occidentali. Allerta della Protezione civile Sulla base delle previsioni ...repubblica

Maltempo in Toscana, pioggia all’Abetone e vento forte sulla costa. Oggi Allerta gialla in tutta la regione: Delusione in montagna per le precipitazioni che sono andate avanti per tutta la notte. All’Elba i primi traghetti del giorno non sono partiti a causa del vento forte e del mare mosso ...lanazione