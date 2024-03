Allerta Meteo in Liguria | frane e strade bloccate per le piogge Allagamenti in Piemonte | in Lombardia preoccupa il Lambro – Il video

(Di domenica 10 marzo 2024) Continua incessante il maltempo in Italia, contra le regioni più colpite nella giornata di oggi, vittime di disagi da stanotte. Almeno un centinaio di persone si trovano isolate a Molini di Triora, nell’entroterra di Imperia, a causa di una frana che ha causato il collasso di una parte della strada di accesso al paese. Incidente provocato dalleforti che hanno colpito il Ponente ligure, durante l’arancione, tuttora in corso. La Regioneha informato che al momento l’unico modo per raggiungere la zona è a piedi. Anche nel Comune di Rezzo, altre 70 persone sono rimaste isolate a causa di una frana sulla strada per Lavinia Alta, e anche qui l’accesso è possibile solo a piedi. A Coronata, un quartiere di Genova, ...

