Allenamento Napoli | tre azzurri verso il recupero

Barcellona, Xavi senza mezzo centrocampo. Ma recupera Alonso, Raphinha e Yamal: Il Barcellona ha svolto la seconda sessione di allenamento in preparazione alla partita degli ottavi di Champions League contro il Napoli , in programma questo martedì alle 21. Si è allenato in gruppo Marcos Alonso , operato per un problema alla ...

Napoli: personalizzato per Rrahmani, Ngonge e Cajuste: Napoli: personalizzato per Rrahmani, Ngonge e Cajuste: Il Napoli si e' allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona ...

Barcellona, Xavi col Napoli senza mezzo centrocampo. Ma recupera Alonso, Raphinha e Yamal: Barcellona, Xavi col Napoli senza mezzo centrocampo. Ma recupera Alonso, Raphinha e Yamal: il tecnico catalano dovrà fare a meno di giocatori importanti: Balde, Gavi, Pedri e De Jong, infatti, sono fuori per infortunio. Non sono ancora pronti Marcos Alonso e Ferran Torres: il primo si è all ...

Napoli, mattinata di lavoro. Rrahmani ancora a parte, domani test decisivo: Napoli, mattinata di lavoro. Rrahmani ancora a parte, domani test decisivo: Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training ... Rrahmani, Ngonge e Cajuste hanno svolto una prima parte di lavoro con la squadra e successivamente Allenamento personalizzato in ...