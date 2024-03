Allegri fa marcia indietro | «Obiettivo restare tra le prime quattro!»

(Di domenica 10 marzo 2024) Dopo il pareggio contro l’Atalanta Massimilianoricorda l’della Juventus, che sembra cambiato nell’ultimo mese essendo scivolata a meno diciassette punti dall’Inter.– Massimilianogiustifica l’ennesimo insuccesso della Juventus. Così l’allenatore su Dazn: «Sono momenti e bisogna rimanere sereni. Oggi abbiamo comunque guadagnato un buon punto sul Bologna e abbiamo tenuto l’Atalanta a undici punti. Non dimentichiamoci che il nostroè di arrivare fra le. Mancano dieci punti, la prestazione della suqadra è stata buona e ai ragazzi non posso rimproverare niente. Nel secondo tempo hanno avuto una bella reazione e di questo devono essere orgogliosi. Mi preoccupano i punti? No perché è tutto un percepire le cose. I ...

