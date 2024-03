Allegri ancora ironico | «Inter più forte? Ora lo dicono gli altri | io otto mesi fa»

(Di domenica 10 marzo 2024) Massimilianoprova a chiarire il motivo per cui l’iniziale lotta scudetto con l’si sia di colpo arrestata. Di seguito le parole dell’allenatore della Juventus dopo il 2-2 con l’Atalanta. MOTIVAZIONI – Massimilianovenuto nel post partita di Juventus-Atalanta di Sky Sport 24, torna a parlare dell’: «Vediamo il bicchiere mezzo pieno: bella partita e risultato importante. Abbiamo l’obiettivo di entrare in Champions League perché la Juventus lo merita. Sappiamo che nelle ultime sette partite abbiamo vinto solo una volta ma abbiamo vinto tanto prima. Se questi 58 punti fossero stati distribuiti in modo diverso tutti lo avrebbero vinto come un campionato importante. Com’è possibile che lottavamo con l’e ora un crollo? Perché il campionato è questo e ...

