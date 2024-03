Alla Leopolda spunta Francesca Pascale | «Renzi? Unico erede di Berlusconi Un genio della politica»

(Di domenica 10 marzo 2024) In prima fila per ascoltare gli interventi dell’ultima giornatadi Firenze, il convegno politico ufficiale di Italia Viva, spicca la presenza di, l’ex consigliera di Forza Italia ed ex compagna di Silvio. A invitarla è stato Matteoin persona. Alle domande dei giornalisti, ci tiene a chiarire il sensosua presenza: «Sono qui perché sono una donna libera, perché sono una persona curiosa, perché non rappresento nessun partito e perché nessun partito mi rappresenta». Quanto a, non nasconde la stima nei suoi confronti. E, sollecitata sul fondatore di Italia Viva e l’ereditàdiha risposto: «Se sarà lui il suo ...

