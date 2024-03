Alla Leopolda riecco Francesca Pascale | “Renzi erede di Berlusconi È l’unico leader in campo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Compare a sorpresa, seduta in prima fila, su invito del padrone di casa., ex compagna di Silvio, partecipa, la kermesse di Italia Vivastazione fiorentina, appuntamento fisso delsmo. E non mancano le parole di elogio per ildi Iv: “Se sarà l’dilo dirà il tempo ma credo che lui siained a portare avanti quel progetto fatto partire da Silvio”, dice. Dell’ex presidente del Consiglio la convincono “la tenacia, la forza, la passione politica e quella verve che difficilmente si incontra neipolitici. Oggi la riconosco solo ...