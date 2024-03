Alessio Falsone parla di Anita | “Magari fuori da qui sarò pieno di fig* e non mi andrà di…” – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 10 marzo 2024) La ' storia' traOlivieri edurerà come un gatto in tangenziale? Probabilmente sì. Il nuovo concorrente del Grande Fratello, ha già mostrato ' in più di un' occasione ' tutta la sua insofferenza.di: “da quidi!”, chiacchierando con Rosy Chin, ha svelato di avere più di un dubbio sulla sua futura relazione conOlivieridalla Casa del Grande Fratello: Io ti dico chesarà difficile perché siamo distanti, lei è qui dentro da sei mesi, può succedere anche a me che escoe sono ...