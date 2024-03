Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino | i presunti motivi dell’addio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 10 marzo 2024) Si parla di crisi – addirittura di “separazione” – tra. Ad oggi non c’è ancora stata una smentita o una conferma dei diretti interessati, ma sappiamo che fermare il chiacchiericcio non è mai facile, soprattutto quando fai parte del mondo dello spettacolo. Negli ultimi giorni, dopo l’indiscrezione sulla crisi, sono stati raccolti diversi “indizi” a sostegno del rumor. E potrebbero essere noti anche idel presunto addio. Perché sarebbe finita traSposare il primo amore non è qualcosa che accade tutti i giorni: una “fortuna” limitata a poche persone. Ed è questo il motivo per cui la storia tra...