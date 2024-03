AlbinoLeffe in serie positiva . Ma questo Novara può fare male

(Di domenica 10 marzo 2024) ZANICA (Bergamo) Alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo. Dopo il secondo pari a reti bianche di fila, ottenuto sul campo dell’Arzignano Valchiampo, l’di mister Lopez torna in campo opitando ilper allungare la striscia di risultati positivi e avvicinarsi ancora un po’ all’obiettivo salvezza. Di fronte i blucelesti troveranno una delle squadre più in forma del girone, quelreduce dal pari contro il Renate. "Veniamo entrambe da un periodo positivo - sottolinea il tecnico dei seriani Giovanni Lopez - e noi vogliamo salvarci il prima possibile".: Marietta, Borghini, Milesi, Gatti, Gusu, Doumbia, Brentan, Munari, Zanini , Longo, Zoma. Vasco Algisi

AlbinoLeffe – Novara: diretta live e risultato in tempo reale: La partita AlbinoLeffe – Novara del 10 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentunesima giornata del campionato di serie C ...calciomagazine

serie C, domenica il Novara a Zanica per un blitz con l’AlbinoLeffe: Obiettivo l'ottavo risultato utile consecutivo, tornare alla vittoria dopo cinque pareggi di fila, centrare il terzo "pieno" esterno, l'obiettivo del Novara impegnato a Zanica contro l'AlbinoLeffe ...lavocedinovara