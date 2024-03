Alberto Luppichini | chi è l’ex fidanzato di Chiara Ferragni quando era ancora Diavoletta87

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 10 marzo 2024) Si chiamail primoche ha avuto. Questa settimana DiPiù lo ha contattato per farsi raccontare il suo esordio online. I due sono stati insieme due anni (dal 2004 al 2006)entrambi eranominorenni. “Io esiamo stati insieme per due anni, fino all’estate in cui ci siamo diplomati. In assoluto lei è stato il mio primo grande amore e io il suo. Online io ero AlbertinoDj3, lei. Lo so, fanno un po’ ridere ma erano proprio quelli i soprannomi che usavamo su Internet. Il social che andava per la maggiore si chiamava Duepuntozero ed era un sito internet che offriva spazi gratuiti. Io einiziammo a scriverci su quelle pagine. Fino a ...