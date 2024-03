Alarm Phone | persi i contatti con 85 persone nel Mediterraneo

(Di domenica 10 marzo 2024) “Ottantacinquesono scomparse nelcentrale. Abbiamo perso icon un gruppo in fuga dalla Libia”. Lo scrivesu X aggiungendo che la guardia costiera libica “afferma di non essere riuscita a trovarli. Temiamo per le loro vite – sottolinea l’organizzazione – e chiediamo una vasta operazione di ricerca e salvataggio verso un luogo sicuro”. A quanto si apprende, il gruppo aveva lasciato la Libia ma durante la traversata, il motore della loro imbarcazione si sarebbe rotto a causa del maltempo. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

