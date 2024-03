Al concerto di Renato Zero con la Sla Del Sarto | “Sono sorcino anche io”

(Di domenica 10 marzo 2024) Firenze, 10 marzo 2024 – Aldicon la Sla. La sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa progressiva che influisce sul sistema motorio e respiratorio, non intacca la passione per la musica di Mauro Del. L’uomo, che vive con questa grave e invalidante patologia, questa sera potrà godersi ildel suo cantante preferito al Mandela Forum di Firenze. Un’esibizione dal vivo che potrà vivere a pieno, cantando ed emozionandosi sui brani diproprio come tutti gli altri appassionati. “io – racconta Mauro con gioia –, lo seguo da sempre, ho tutti i dischi, prima della Sla ho sempre cantato:felicissimo di esserci oggi”. A ...

