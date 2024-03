‘Ai miei figli posso dare solo poca marmellata e qualche patatina L’invasione ci ha tolto tutto’ | Ramadan a Gaza | senza cibo e sotto le bombe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) La vigilia delnel centro di Rafah, nella Striscia di, quest’anno è silenziosa e spenta. Dopo aver girato tutta la mattina, Mohamed Al-Majdalawi è riuscito a trovare un barattolo didi fragole epacchetto di patatine per rendere un po’ più spensierato l’inizio del mese sacro agli occhi dei suoi quattro. Ieri, come da tradizione, con una parte della famiglia ha acceso le candele augurali e decorato, con quel che si trova nei mercatini, l’appartamento in cui vivono da circa un mese con altre 15 persone. Con grande sorpresa, Mohamed è riuscito a procurarsi anche un dolce tipico al sesamo, l’halawa, che piace molto a una delle sue bambine. Riuscire a recuperare altri generi alimentari nella Striscia, però, sembra essere diventato impossibile da quando sono iniziati i ...