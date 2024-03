Agnelli | è finito il mito dell’intoccabilità | mai la magistratura aveva osato tanto Belpietro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2024), èil: mai la. Lo scrive Mauriziodirettore del quotidiano La Verità. Il quale ricorda come persino i pm di Tangentopoli non ebbero il coraggio di osare: Perfino i pm di Tangentopoli si fermarono in anticamera, rinunciando a varcare la sottile linea rossa che collegava il sistema politico agli. Lasi accontentò infatti delle parole con cui l’Avvocato circoscrisse la corruzione, che era servita al gruppo Fiat per finanziare illecitamente i partiti, a pochi e isolati episodi. Ecco cosa scrive: Proprio per questo, l’inchiesta con cui la Procura di Torino sta indagando per ...