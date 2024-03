Agiremo in ogni sede | FdI a valanga sulla macchina del fango Travaglio-Scanzi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 10 marzo 2024) Bufera sul voto delle elezioni regionali in Abruzzo, che si sta svolgendo oggi domenica 10 marzo. "Marcoe Andrea, con l'arroganza che li caratterizza e che probabilmente li fa sentire sopralegge, ieri sera su Canale 9 hanno violato il silenzio elettorale, gettando discredito sul candidato Marco Marsilio. Ci auguriamo che l'Agcom prenda al più presto provvedimenti per condannare questo inaccettabile abuso di potere, usato contra legem e come un manganello per danneggiare chi non la pensa come loro", scrive in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che "a nome del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera", esprime "solidarietà al presidente Marsilio e alla sua famiglia per le infamanti bugie usate come squallido tentativo di influenzare gli elettori". A riassumere quanto andato in ...