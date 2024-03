Agguato di Travaglio e Scanzi a Marsilio “Violato il silenzio elettorale” | il colpo basso

(Di domenica 10 marzo 2024) Fabio Rampelli non trattiene la sua furia per lo show anti-andato in scena ieri sera, a poche ore dall'apertura delle urne per le elezioni regionali in Abruzzo. Il vicepresidente della Camera espone così la questione: “Ieri sera una nota rete televisiva nazionale, Canale 9, ha premeditato l'ennesimocontro Marconel programma ‘Accordi&Disaccordi'. Ha superato ogni limite ospitando due mentitori seriali, Marcoe Andrea, con delega a colpire due obiettivi, entrambi illegali. Rompere il sacroe inventare a 8 ore dall'apertura delle urne una inesistente condanna che avrebbero subito il presidente della Regione Abruzzo e sua moglie. Non solonon è mai stato ...

Elezioni Abruzzo, assalto di Travaglio e Scanzi a Marsilio. Rampelli: “Violato il silenzio elettorale”: Fabio Rampelli non trattiene la sua furia per lo show anti-Marsilio andato in scena ieri sera, a poche ore dall’apertura delle urne per le ...iltempo

Ex collaboratore di giustizia di Favara arrestato in Belgio, deve scontare 5 anni: Mario Rizzo, 38 anni, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per la partecipazione al tentato omicidio del ristoratore Saverio Sacco. Da alcuni mesi era latitante ...agrigento.gds

"Deve scontare 5 anni per furti e armi": arrestato in Belgio il mancato pentito Mario Rizzo: Il favarese trentottenne, che di recente è stato pure condannato per un tentato omicidio commesso all'estero, da alcuni mesi era ricercato ...agrigentonotizie