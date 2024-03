Agguato a Frosinone | il video della sparatoria all’ingresso del bar | le persone fuggono o si nascondono sotto i tavoli

(Di domenica 10 marzo 2024) È morta una delle quattrorimaste ferite ieri sera dai colpi di pistola esplosi poco prima delle 19:30 nel bar Shake in via Aldo Moro, nella zona commerciale di. Il decesso è avvenuto sul marciapiedidel bar dove il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimare il paziente ma senza successo. Non risultano gravi invece gli altri tre feriti, tutti portati al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

