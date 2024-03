Agguato a Frosinone | arrestato un 23enne | «Ha sparato lui» Caccia a tre complici

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 10 marzo 2024) Unalbanese è statonella notte dalla polizia dopo laria di ieri sera, 9 marzo, in centro a. Il ragazzo è accusato di omicidio premeditato e triplice tentato omicidio. Secondo gli inquirenti, è stato lui a sparare nell’in cui un 27enne è stato ucciso, mentre un’altra è ricoverata in condizioni gravissime all’Umberto I di Roma. Altre due sono in ospedale a. I feriti hanno età che vanno dai 25 ai 21 anni, tutti originari dell’Albania. Ancora da chiarire il movente dellaria, mentre gli investigatori sono alla ricerca di altri trecon cui l’arretrato avrebbe agito nell’al bar Shake contro cinque connazionali. Il commando di quattro persone è arrivato nella ...