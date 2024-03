Affluenza alle Elezioni Regionali in Abruzzo | Dati Aggiornati fino alle 19

(Di domenica 10 marzo 2024) L'Aquila - Le urne per leinhanno aperto7 di questa mattina e chiuderanno23 di stasera, quando inizieranno le operazioni di spoglio. Allo step delle ore 12, l'nei 1.634 seggi delle quattro province ha registrato un aumento significativo, raggiungendo il 15,9% degli aventi diritto, in crescita del 2,5% rispettoprecedentidel 2019, quando era stata del 13,4%.ore 19, è stato registrato un dato definitivo didel 43,9%, in aumento dello 0,8% rispetto al 2019, che alla stessa ora aveva fatto segnare il 43,01%. Dettagliando l'per provincia, si osserva ...

