Affari Tuoi | ricca vincita per Grazia | «vorrei aiutare le mie figlie»

(Di domenica 10 marzo 2024) Dopo 29 puntate di paziente attesa, finalmente la signoraha potuto festeggiare una bellaad. Protagonista della puntata del 10 marzo 2024 è stata la Toscana, con la concorrente originaria di Firenze. Ad accompagnare la donna in questo cammino travagliato, ma vittorioso, c'era sua figlia Giulia. Per come si erano messe le cose sin dall'inizio, sembrava che la puntata fosse destinata a finire male. Tuttavia, così non è stato, anzi., puntata 10 marzo 2024 Madre e figlia hanno iniziato subito con il piede sbagliato, scoprendo 2 pacchi rossi e 2 blu. Poco dopo, è arrivata la cocente delusione, poiché 300 mila euro sono sfumati. Il Dottore si è fatto sentire, offrendo alle donne 19 mila euro. «L'importo è buono. Sono 19 mila euro! Però con questi non ...