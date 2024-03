Addio a Carmen Sciuto | il tumore se l’è portata via in solo 3 settimane

(Di domenica 10 marzo 2024) In meno di tre, la vita di, 41 anni, è stata spezzata da una malattia fulminante. Madre di un ragazzo di 14 anni e residente a Sassocorvaro,era ben nota anche a Pesaro, dove aveva frequentato la scuola e partecipato attivamente alla vita della parrocchia in giovane età. La sua scomparsa, avvenuta ieri all’ospedale di Muraglia, ha lasciato la comunità in lutto e in stato di shock per la rapidità con cui la malattia ha avuto il sopravvento. La madre di, Ilse Maria Meier, ha condiviso la tragica evoluzione della condizione della figlia, sottolineando quanto fosse inaspettata: “era sempre stata attentamente monitorata a causa del suo stile di vita all’estero, dove lavorava come animatrice. Dopo aver trascorso insieme le feste di Natale, ...

