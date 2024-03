Ad Agrigento arriva la primavera

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 10 marzo 2024) Laè un periodo di rinascita e celebrazione, e in nessun luogo questo è più evidente che ad, dove la Sagra del Mandorlo in Fiore segna l’arrivo della stagione con una festa di colori, suoni e tradizioni. Dal 9 al 17 marzo, la città si trasforma in un palcoscenico all’aperto, accogliendo visitatori da tutto il mondo per condividere la gioia e la bellezza della fioritura dei mandorli. La 76ª edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore è un evento che affonda le sue radici nella leggenda di Acamante e Fillide, e continua a essere un simbolo di amore e fratellanza. Il festival si apre con il concerto di musica etnica al Teatro Pirandello, seguito da una serie di sfilate che vedono la partecipazione di gruppi folkloristici internazionali e regionali, insieme ai bambini, protagonisti del 21° Festival “I Bambini del Mondo”. Il 66° Festival ...