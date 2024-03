Accoglienza | crescono i progetti per la formazione lavorativa dei migranti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Rafforzamento delle azioni finalizzate all'e all'integrazione dei richiedenti asilo Proseguono le iniziative poste in campo dalla Prefettura di Napoli per garantire adeguate condizioni diairichiedenti asilo che periodicamente giungono sul territorio provinciale, favorendo altresì – anche attraverso diverse progettualità in corso di svolgimento – la loro integrazione socio. Sotto il profilo della prima, sono stati di recente accolti nelle strutture della Campania 68adulti, in prevalenza bengalesi e siriani, e 2 minori stranieri non accompagnati di nazionalità egiziana. Proprio in relazione alla categoria dei minori stranieri, caratterizzata da particolare vulnerabilità, è stato avviato un ...