Accadde oggi | 10 marzo | Toni Polster ed altre ricorrenze 

(Di domenica 10 marzo 2024) 10edricorrenze Mancano due mesi al cinquantesimo anniversario dal primo tricolore della storia laziale e tra i vari libri dedicati a quel successo è stato ricordato anche ‘L’alba dello scudetto’ di Simone Manservini: cinquant’anni da suo padre Pier Paolo disputava l’ultima partita in Serie A, contro il Cesena. A Bologna invece il compianto Angelo Rimbano metteva a segno la prima rete in maglia rossoblù. Il 10del 1964 nascevanoe Shaun Teale. L’austriaco giocò in Italia nel Torino. L’inglese festeggiò nel 1994 una Coppa di Lega con l’Aston Villa. GLIEROIDELCALCIO.COM (Ano Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Torino, tassista lo lascia a piedi prima del trapianto: rintracciato: A Torino un muratore è stato lasciato a piedi, in mezzo alla strada, da un tassista che doveva portarlo in ospedale per un trapianto di rene. Il cinquantenne, originario del Mali, non aveva con sé i ...tg24.sky

Accadde oggi: 10 marzo, almanacco del giorno: 1799 – Assedio di Modugno: un contingente di Sanfedisti attacca la città di Modugno, della Repubblica Napoletana, ma viene respinto. 1821 – Ad Alessandria scoppiano i moti piemontesi: nella cittadella ...globalist

Almanacco | Giovedì 7 Marzo: Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno: Pubblicazione del singolo We Are the World, su iniziativa di Michael Jackson per raccogliere fondi per la carestia in Etiopia: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...modenatoday