«Abusi e violenze sono la prima causa dei problemi di salute mentale per le donne»

(Di domenica 10 marzo 2024) Lo sostengono gli psichiatri Royal College of Psychiatrists del Regno Unito: quelle che hanno subito violenza domestica hanno una probabilità sei volte maggiore rispetto alle altredi finire in terapia e tre volte maggiore di tentare il suicidio

“L’ho visto con i miei occhi. Mi sentivo come se le ragazze in cattività fossero le mie figlie. I terroristi portano vestiti inappropriati, vestiti per bambole e trasformavano le ragazze nelle loro ... (Leggi)

Milano – Avrebbe abusato della figlia della (ex) compagna per otto anni, dal 2012 al 2020 . Con questa accusa un uomo di 58 anni, ecuadoriano, è stato arrestato dai carabinieri di Cologno Monzese ... (Leggi)

Tempo di lettura: 4 minutiL’8 marzo , Giornata internazionale dei diritti delle donne, è una ricorrenza che sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro ... (Leggi)

Per oltre il 20 per cento degli studenti universitari, l' università non è un luogo sicuro. Ed è infatti un terzo degli intervistati ad aver sentito parlare di casi di molestia o violenza all'interno ... (Leggi)

Anche nell’università, come nel mondo del lavoro, Abusi e molestie sulle donne sono sistematici. Questo avviene ad ogni livello benché le categorie più colpite siano quelle più “precarie”: ... (Leggi)

Pedofilo in carcere: violentò una ragazzina. In casa video con minori e torture agli animali: Ex impiegato di banca di 55 anni venne arrestato nel 2020 dopo le confessioni di una 13enne abusata da lui e dal cugino. Perquisizione choc della Squadra mobile nella sua abitazione: nel pc video hot ...ilrestodelcarlino

Doris Reisinger: “Una suora su tre ha subito Abusi. I vescovi sanno ma tacciono”: Intervista alla teologa, filosofa e scrittrice tedesca, ex suora della famiglia spirituale Das Werk: “Quello sessuale non è il peggiore degli Abusi” ...repubblica

Università italiane: un luogo di insicurezza per gli studenti: L'Università Statale di Milano ha avviato un'indagine interna, unica nel suo genere in Italia, per fare luce su violenze di genere e atti molesti. Questa indagine è stata motivata da centinaia di segn ...informazione