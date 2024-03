Abruzzo | vince Marsilio con il 53 | 4% Meloni | «Grande orgoglio» Cresce Fi | in calo la Lega

(Di domenica 10 marzo 2024) Affluenza in flessione di un punto rispetto al 2019. Pd e M5S delusi sottolineano l’astensionismo al voto. «Questo è molto grave per la democrazia. Un brutto dato».: inil centrodestra si conferma maggioritario

Elezioni regionali Abruzzo 2024, vince Marsilio. Meloni: "Storica riconferma e grande orgoglio": Il centrodestra vince alle regionali in Abruzzo. Il governatore uscente Marco Marsilio si conferma alla guida della regione con il 53,5%. "È il primo presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli ...

A Pescara e Spoltore vince D'Amico, a Montesilvano Marsilio: Anzi nella terza città d'Abruzzo per numero di abitanti il governatore uscente Marsilio ha a ottenuto il 57,43% delle preferenze. Questi ultimi dati nascono da ragioni certamente diverse ma che ...

