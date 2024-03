Abruzzo | schede elettorali votate ma è tutto falso Denuncia del sindaco | scoppia il caso

'Schede già votate a Casalbordino', ma è una bufala creata ad arte e il sindaco va dai carabinieri: A poche ora dall'apertura dei seggi elettorali in Abruzzo per il rinnovo del consiglio regionale e la scelta del nuovo presidente, c'è la prima ... che avrebbe diffuso la notizia di schede elettorali ...

Regionali, quando si sapranno i risultati delle elezioni in Abruzzo: Lo speciale elezioni in Abruzzo - I risultati Exit poll e proiezioni Alla chiusura dei seggi, alle 23, inizia subito lo scrutinio delle schede elettorali. La tv locale Rete8 trasmette gli exit poll ...

Elezioni Regionali Abruzzo: affluenza alle urne alle ore 19: Elezioni Regionali Abruzzo: affluenza alle urne alle ore 19: Marsilio è il governatore uscente della Regione Abruzzo. Iscritto a Fratelli d’Italia di Giorgia ... Non è consentito il voto disgiunto: sarà considerata nulla, la scheda con il voto espresso per un ...

Diciottenne da 15 giorni, Alice e l'emozione del primo voto: Diciottenne da 15 giorni, Alice e l'emozione del primo voto: "Questa mattina, quando sono andata a ritirare la scheda elettorale, ho sentito una grande e strana ... in occasione delle elezioni regionali in Abruzzo, è entrata in una cabina elettorale. "Sono ...

Elezioni regionali 2024 Abruzzo. Alle 12 affluenza in crescita rispetto al 2019: Elezioni regionali 2024 Abruzzo. Alle 12 affluenza in crescita rispetto al 2019: Primo dato sull’affluenza elettorale per le elezioni regionali 2024. Alle ore 12, secondo i dati riportati sulla piattaforma ‘Eligendo’ del ministero dell’Interno, ha votato il 15,9% degli aventi ...