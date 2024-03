Abruzzo | quarta proiezione | Marsilio in netto vantaggio al 54 | 3% | D’Amico al 45 | 7% Affluenza in leggero calo al 52 | 2%

(Di domenica 10 marzo 2024) Questa la terza(copertura campione al 25%) di Noto Sondaggi per Rete8. Le urne si sono chiuse alle 23 per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale.in flessione di un punto rispetto al 2019

REGIONALI ABRUZZO: BOOM DI ACCREDITI MEDIA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER SEGUIRE I RISULTATI: L'AQUILA - Grande attenzione mediatica per le elezioni regionali di domani: in Abruzzo è previsto l'arrivo di giornalisti e troupe televisive di tutte le maggiori testate italiane ... Quarta Repubblica, ...

Basket, secondo scontro diretto consecutivo in chiave play off per i Blacks, trasferta a Chieti: ... ritornato in Abruzzo dopo l'esperienza in A2 del 2021/22 (nella prima parte di stagione ha giocato ... Quella di domenica sarà la quarta volta in cui Raggisolaris e Chieti si incontreranno (all'andata ...

Elezioni Abruzzo, Meloni viola il silenzio elettorale: festa nello spogliatoio dopo la vittoria dell’Italrugby: Elezioni Abruzzo, Meloni viola il silenzio elettorale: festa nello spogliatoio dopo la vittoria dell’Italrugby: Nella serata prima dell’apertura del seggio elettorale in Abruzzo, Giorgia Meloni è stata allo stadio Olimpico per il match dell’Italrugby contro la Scozia. Subito dopo si è diretta negli spogliatoi p ...

Abruzzo al voto, è boom di accrediti di media e tv per seguire lo spoglio: Abruzzo al voto, è boom di accrediti di media e tv per seguire lo spoglio: Oltre 110 richieste alla segreteria di Marsilio. 80 per quella di D'Amico. Oltre alle testate nazionali ci sono anche l'emittente tedesca Zdf e il Times ...

Gamberale, la “Pontida d’Abruzzo” dove Salvini era al 63%. Il sindaco leghista: “Tanti voltagabbana passati con FdI”: Gamberale, la “Pontida d’Abruzzo” dove Salvini era al 63%. Il sindaco leghista: “Tanti voltagabbana passati con FdI”: Il vento, in Abruzzo, per la Lega è già cambiato da tempo ... L’ambulanza, se va bene, arriva in tre quarti d’ora”. Che aria tira per la Lega “Qui prima erano tutti berlusconiani, poi ha spopolato ...