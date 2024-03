Abruzzo | l' affluenza cresce e sfiora il 44% Corsa all' ultimo voto

Regionali Abruzzo: affluenza del 43,93% alle 19: Il dato definitivo per l'affluenza alle urne alle elezioni regionali in Abruzzo alle ore 19, è al 43,93%. Il dato è in leggero rialzo rispetto alle scorse elezioni quando, alla stessa ora, l'affluenza era stata del 43,03%. ...

Abruzzo, l’affluenza definitiva alle 19 è al 43,93%: +0,8%: Abruzzo, l’affluenza definitiva alle 19 è al 43,93%: +0,8%: In province Aquila ha votato il 47,5%, in quelle Teramo il 44,6%, in quelle Pescara 44,45%, in quelle Chieti 40,47% Roma, 10 mar. (askanews) – L’affluenza definitiva alle 19 alle Regionali in Abruzzo ...

