Abruzzo | l' affluenza alle 19 ancora in aumento | che cosa significa questo dato

(Di domenica 10 marzo 2024) Èin corso il voto per le elezioni regionali in, dove oggi 10 marzo si vota per l'elezione del presidente della Regione - con la sfida tra il governatore Marco Marsilio e Luciano D'Amico - e il rinnovo del Consiglio regionale.ore 19, in 1.591 sezioni su 1.634, l'è al 43,96%. Il, quindi nondefinitivo, è in leggero rialzo rispettoscorse elezioni quando l'era stata del 43,03%.12, l'definitiva (1.634 sezioni su 1.634) è stata al 15,9% secondo i dati del sistema Eligendo del Viminale. Unche fa registrare undel 2,47% rispetto alla precedente tornata elettorale nel 2019, quando12 ...

Alice è la più giovane alle elezioni in Abruzzo: il primo voto nel giorno del 18esimo compleanno: Alice è la più giovane alle elezioni in Abruzzo: il primo voto nel giorno del 18esimo compleanno: Aperte le urne per le elezioni regionali in Abruzzo, si voterà fino alle ore 23:00 di domenica 10 marzo e gli occhi dei media e della politica sono incentrati sull’affluenza, che si fermò al 53% nelle ...

Elezioni in Abruzzo. Tutto in diretta…: Elezioni in Abruzzo. Tutto in diretta…: Laquilablog.it si aggiornerà per l'affluenza al voto e con i primi risultati dello spoglio per tutta la notte tra domenica e lunedì fino all'ufficializzazione del nuovo Presidente della Regione Abruzz ...

