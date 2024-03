Abruzzo | cresce affluenza alle 12 | ha votato il 15 | 87% Alle 23 lo spoglio

Elezioni regionali Abruzzo, sale l'affluenza alle urne rispetto al 2019: Cresce rispetto al 2019 l'affluenza alle urne in Abruzzo dove oggi, 10 Marzo 2024, si vota per il rinnovo del Consiglio regionale. Da stamane alle 7 e fino alle 12 i dati parlano di un aumento dell'...

REGIONALI: NELL'AQUILANO AFFLUENZA PIU' ALTA, RECORD CAPITIGNANO; A GAMBERALE PERCENTUALE PIU' BASSA: L'AQUILA - Cresce l'affluenza alle urne per le regionali 2024 in Abruzzo, che alle 12 si attesta al 15,90% a fronte delle consultazioni precedenti del 13,43%, ma il dato più alto si registra nella provincia dell'...

Elezioni Abruzzo 2024 in tv: dove seguire exit poll, proiezioni e spoglio. A che ora sapremo il vincitore: Elezioni Abruzzo 2024 in tv: dove seguire exit poll, proiezioni e spoglio. A che ora sapremo il vincitore: Abruzzo, D'Amico vota a Pescara 10 marzo 2024 Luciano D'Amico ha votato a Pescara per le elezioni regionali in Abruzzo. Il candidato alla carica di presidente è arrivato all'Istituto di istruzione ...

REGIONALI: NELL’AQUILANO AFFLUENZA PIU’ ALTA, RECORD CAPITIGNANO; A GAMBERALE PERCENTUALE PIU’ BASSA: REGIONALI: NELL’AQUILANO AFFLUENZA PIU’ ALTA, RECORD CAPITIGNANO; A GAMBERALE PERCENTUALE PIU’ BASSA: L’AQUILA – cresce l’affluenza alle urne per le regionali 2024 in Abruzzo, che alle 12 si attesta al 15,90% a fronte delle consultazioni precedenti del 13,43%, ma il dato più alto si registra nella pro ...

Abruzzo, l’affluenza alle 12 cresce di oltre il 2% rispetto al 2019: Abruzzo, l’affluenza alle 12 cresce di oltre il 2% rispetto al 2019: L’AQUILA E’aumentata di oltre il 2% rispetto al 2019 l’affluenza alle urne in Abruzzo per le elezioni regionali. Alle precedenti consultazioni alle ore 12 era di 13,33%, oggi è del 15,80%, calcolata s ...